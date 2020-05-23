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Ekmeğini bakkaldan drone ile aldı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaş, bakkaldan ekmeğini drone ile aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:21:28 -
Ekmeğini bakkaldan drone ile aldı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaş, bakkaldan ekmeğini drone ile aldı.


Tüm Türkiye, Ramazan Bayramını korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde geçirecek. Bu kapsamda kısıtlamanın ilk günü bazı işletmeler hizmetine devam etti. Kısıtlamaya uyarak sokağa çıkmayanlardan birisi de Kırıkkale’de ikamet eden İlyas Şen’di. Bağlarbaşı Mahallesinde ikamet eden reklam ajansı sahibi Şen, evinin balkonundan kontrol ettiği cihazını mahalle bakkalının kapısına kadar gönderdi. Duruma şaşıran bakkal da poşetlediği ekmeği drone’a bağlayarak Şen’e yardımcı oldu. İnsansız hava aracının sesini duyan diğer mahalle sakinleri de şaşkınlıkla olayı izledi.



"Bakkalı aradığımda şaşırdı"


Kısıtlama olduğu için evlerde kaldıklarını belirten İlyas Şen, "Bu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hepimiz evimizdeyiz. Hatta bayramı da evlerimiz de kutluyoruz. Evlerimizde kutladığımız bu bayramın gelecek bayramlara inşallah güzel bir umut olmasını diliyorum. Herkesin de bayramını kutluyorum. Biz ajans sahibiyiz, teknolojiyi kullanan kişiyiz. Eskiden çocukları bakkala gönderirdik ekmek alsın diye. Biz de farklı bir şey yapalım dedik. Ekmeği almaya drone gönderelim dedik. Kırıkkale güzel bir şehir. İnsanları cana yakın bir şehir. Birbirleri ile güzel anlaşan insanlar. Bakkalı aradığımda şaşırdı ağabey nasıl olacak diye fakat ılımlı karşıladı. Komşularımız da güzel tepkiler gösterdi. Ekran da gördüğüm kadarıyla bir kalabalık gördüm. Önceliği drone’a tanıdılar. Sizler de sırada beklemek istemiyorsanız drone gönderebilirsiniz diye bilirim" dedi.

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