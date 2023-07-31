Ekmeğe büyük zam! Gerekçe: Maliyetlerimiz arttı

210 grama satılan ekmeğin 5 lira olduğu Sinop'ta, gramaj 240'a, fiyat da 8 TL'ye yükseltildi.

Sinop’ta fırın işleten Sinan Özdoğru, tüketicinin zamlara tepkili olduğunu söylerken, zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Maliyetleri zamma gerekçe gösteren Özdoğru, şu ifadeleri kullandı:

Eskiden 210 gram ekmek 5 liraydı. Şimdi 240 gram ekmek 8 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu fiyata tepki gösteriyor. Doğal olarak 8 lira fazla geliyor. Bugün hayat şartlarında en ucuz ekmekti. Ekmeğe zam gelmesi zaten günümüz şartlarında kaçınılmazdı. O da geldi. Poğaça ve simit de 8 lira. Una, mayaya, elektriğe, suya, işçi maliyetlerine zam geldikçe mecburen fırıncı da ekmeğe zam yapmak zorunda. Bizim eski işlerimiz yok, eski kazançlarımız da yok. Eski kâr marjımız da kalmadı zaten, çünkü maliyetler arttı.

{relation id:1771122 slug:'istanbulda-ekmek-ve-simide-zam-talebi'}