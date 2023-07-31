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Ekonomi Ekmeğe büyük zam! Gerekçe: Maliyetlerimiz arttı
Ekonomi

Ekmeğe büyük zam! Gerekçe: Maliyetlerimiz arttı

Yeniakit Publisher
2023-07-31 18:40:00 - 2023-07-31 18:43:41
Ekmeğe büyük zam! Gerekçe: Maliyetlerimiz arttı

Sinop'ta 240 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseltildi.

210 grama satılan ekmeğin 5 lira olduğu Sinop'ta, gramaj 240'a, fiyat da 8 TL'ye yükseltildi.

Sinop’ta fırın işleten Sinan Özdoğru, tüketicinin zamlara tepkili olduğunu söylerken, zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Maliyetleri zamma gerekçe gösteren Özdoğru, şu ifadeleri kullandı:

Eskiden 210 gram ekmek 5 liraydı. Şimdi 240 gram ekmek 8 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu fiyata tepki gösteriyor. Doğal olarak 8 lira fazla geliyor. Bugün hayat şartlarında en ucuz ekmekti. Ekmeğe zam gelmesi zaten günümüz şartlarında kaçınılmazdı. O da geldi. Poğaça ve simit de 8 lira. Una, mayaya, elektriğe, suya, işçi maliyetlerine zam geldikçe mecburen fırıncı da ekmeğe zam yapmak zorunda. Bizim eski işlerimiz yok, eski kazançlarımız da yok. Eski kâr marjımız da kalmadı zaten, çünkü maliyetler arttı.

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