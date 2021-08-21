Ekipler sevk edildi! Heybeli Ada'dan tahliye başladı
Heybeliada'da çıkan yangına müdahale edilirken, kıyı emniyeti ekipleri de vatandaşları tahliye etmeye başladı.
Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Heybeliada'da orman yangını meydana geldi.
Kıyı emniyeti adaya sevk edildi
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleyi aralıksız sürdürürken alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi.
Vatandaşlar tahliye ediliyor
KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.
NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.