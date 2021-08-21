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Gündem Ekipler sevk edildi! Heybeli Ada'dan tahliye başladı
Gündem

Ekipler sevk edildi! Heybeli Ada'dan tahliye başladı

Heybeliada'da çıkan yangına müdahale edilirken, kıyı emniyeti ekipleri de vatandaşları tahliye etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 15:48:00 -
Ekipler sevk edildi! Heybeli Ada'dan tahliye başladı

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Heybeliada'da orman yangını meydana geldi.

Kıyı emniyeti adaya sevk edildi

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleyi aralıksız sürdürürken alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. 

Vatandaşlar tahliye ediliyor

KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

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