Ekipler denetimdeydi! Tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza yedi
Yalova'da tam kapanmanın başladığı esnada denetim yapan ekipler durdurdukları araçtaki Hülya T.'ye ceza yazdı.
Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı saat 19.00'dan itibaren başladı. Yalova’nın mühim noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu.
Ekipler, yasağa rağmen açık olan işletmelere ikazlarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara da izin belgesi sordu.
Yasağa rağmen sokağa çıkan Hülya. T. (43), polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını hatırlatıp, izin belgesi sorduğu Hülya T. izin belgesi olmadığını ancak evine gittiğini belirtti. Hülya T.'ye yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.