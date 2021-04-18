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Medya Ekip hain suikast planına karşı alarma geçiyor!
Medya

Ekip hain suikast planına karşı alarma geçiyor!

TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen yeni dizisi “Teşkilat ”, 18 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de yedinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:47:00 -

Reytinglerin zirvesinden inmeyen “Teşkilat”ın yeni bölümünde, ekip, kendilerini ele geçirdiğini düşünen zafer sarhoşu Fadi’ye büyük bir oyun oynuyor!

EKİP, FADİ’YE UNUTAMAYACAĞI BİR DERS VERİYOR

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan  Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA’ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi’nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır! 

FADİ, ŞİRKET’TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR
Fadi’nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki’yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi’nin başarısızlığı Şirket’te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket’in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister. 

CEREN, SERDAR’I ÖLDÜRMEK İÇİN EMİR ALIYOR
Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef’ten Serdar’ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara’da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

Teşkilat her pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de… 

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