0553 313 94 23

Ekinci’ye destek artıyor

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, seçim gezileri kapsamında Malatya Park AVM, Hanımı Çiftliği, Zafer ve Göztepe Mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı, halkın sorununu dinledi.

26 Mart 2019 Salı 16:07
Ekinci’ye destek artıyor

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, seçim gezileri kapsamında Malatya Park AVM, Hanımı Çiftliği, Zafer ve Göztepe Mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı, halkın sorununu dinledi.


Seçimlere 5 gün gibi kısa bir süre kalırken, Millet İttifakı Battalgazi Başkan Adayı Ali Ekinci çalışmalarını hızlandırdı. Sıkı bir seçim çalışması sürdüren Başkan Adayı Ekinci, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere doğru hızlı adımlar ile yürüdüklerini belirterek “Seçimlerin öncelikle toplumumuza, halkımıza ve bizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Esnaf ziyaretlerinde yaptıkları istişarelerde ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların ön plana çıktığını belirten Ekinci, “Esnafımızın ekonomi ve benzeri birçok sorununu dinliyoruz. Ama maalesef sonuç hiç değişmeyecek, başlangıçtan seçime kadar, ne konuşulduysa da maalesef önüne geçilmeyen sıkıntılar var. Ve onu yapmaları da mümkün değil, çünkü şu kanaate varıldı. Hata yapan hatayı düzeltemez. Hatayı ancak hata yapmayan ve hataları telafi edecek yeni bir ekip, yeni bir yönetim ile telafi etmek mümkündür. Vatandaşta gerçekten bunun bilincinde. Mutlaka bu değişikliğin olması gerektiğine inanıyorum. Esnaf bunu söylüyor ve bizde bunu yerinde kendilerinden bizatihi duyuyoruz. Değişim artık kaçınılmaz oldu. Ancak bu insanlarımızın nefes alması için psikolojik olarak da bu sıkıntıdan kurtulabilmesi için değişimin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Temennimiz inşallah 31 Mart’ta sandıklara gidilince o hayırlı sonucu hep beraber yaşayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederek herkese iyi günler diliyorum” şeklinde konuştu.


Ziyaretlerde ilgiyle karşılanan Ekinci’ye destek vereceklerini belirten vatandaşlarda, Battalgazi’nin emin ellere teslim edilmesi adına Ekinci’yi destekleyeceklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz karası demek senin ne haddine”
    1. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    2. İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü..
    3. Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan..
    4. Togar: “İşçilerimizin belediyede..
    5. Pendik’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3..
    6. Türkiye teknoloji buluşmaları..
    7. Çalıntı rögar kapakları ile..
    8. AÇSH İl Müdürlüğünde İş Kulübü açıldı
    9. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin..
    10. Adam olacak çocuklar sahnede
    11. Gaün’de Türkiye teknoloji buluşmaları
    12. CHP'de kılıçlar çekildi! İşte Kemal..
    13. Genç adam yatağında ölü bulundu
    14. Emine Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
    15. Balkondan düşen yaşlı kadın yaşamını..
    16. Bakan Varank Siteler’de keresteciler..
    17. "Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz"
    18. Sivas’ta silahlı, bıçaklı kavga: 5..
    19. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram..
    20. Üniversiteliler CanSat yarışmasında..
    21. Yücel Yılmaz, "Erdek hizmet..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da
    23. Osmangazi’den Kütüphaneler Haftası..
    24. Sosyal medya fenomenlerinden rekor..
    25. Hatayspor’da iki imza
    26. Demir, Oltu’ya yapacakları yatırımları..
    27. Öldürdüğü oğlunun cenazesinde..
    28. Türk dalgıçları, cesetleri aramak için..
    29. Golan neden önemli? Proje savunucusu..
    30. Beylikdüzü Belediyesi ilçeyi kütüphane..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız