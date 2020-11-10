Ekimde 9 milyon yolcu havayolunu tercih etti

Buna göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti.

108 bin uçağa hizmet verildi

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 olarak kayıtlara geçti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise toplam 246 bin 871 tona ulaştı. Yılın 10 ayında havalimanlarına Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiği 42 milyon 566 bin 243, dış hat yolcu trafiği 28 milyon 28 bin 138 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 70 milyon 639 bin 342 olarak gerçekleşti.

Istanbul Havalimanı'nda rekor

İstanbul Havalimanı’nda ekim ayında inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 283, dış hatlarda 10 bin 442 olmak üzere toplamda 15 bin 725 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 626 bin 731, dış hatlarda 1 milyon 305 bin 751 olmak üzere toplam 1 milyon 932 bin 482 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı’nda ocak-ekim döneminde 155 bin 296 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde yolcu trafiği ise 19 milyon 990 bin 713’e ulaştı.