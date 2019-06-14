Ekim: "Ortamahalle Türkiye’de mahalle ölçeğinde korunarak orijinal dokusu ile bugünlere aktarılan ender yerlerden"

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortamahalle’nin Türkiye’de mahalle ölçeğinde korunarak orijinal dokusu ile bugünlere aktarılan ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

Trabzon’un merkezden sonra en büyük ikinci ilçesi olan Akçaabat’ın, Karadeniz’in en önemli yerleşim yerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Ekim, Akçaabat doğal güzellikleri, yaylaları ve yemek kültürünün yanında tarihi yerleriyle de ön plana çıkmaktadır. Ortamahalle, Türkiye’de mahalle ölçeğinde korunarak bugünlere gelebilmiş ender yerlerdendir. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olan Ortamahalle’nin, turizme kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, hem kendi insanımıza, hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerimize hizmet ederek, herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamaktır” diye konuştu.

Ortamahalle’deki tarihi binaları aslına uygun restore ettiklerini anlatan Ekim, "Belediye olarak Ortamahalle’de 4 adet konağımız oldu. Bunların üç tanesini restore ederek turizme kazandırdık. 4. konağımızla ilgili restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bunların birini belediye olarak işletiyoruz, diğerlerini ise kiraya verdik. Yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme-içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanları turizme kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“Akçaabat geçmişte Doğu Karadeniz Sahili’nin tarım merkeziydi”

Açıklamasında Akçaabat’ın kültürel, tarihi ve coğrafi özelliklerine de değinen Başkan Ekim, ilçelerinin geçmişte bölgenin tarım merkezi olduğunu vurgulayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Trabzon’un merkez Ortahisar’dan sonra ikinci büyük ilçesi olan Akçaabat, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kendine özgü farklılıkları ve güzelliklerinin yanında, yaklaşık 123.500 toplam nüfusu ile Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yerleşim yerlerinden biridir.Doğudan Trabzon’a bitişik olan, batısında Çarşıbaşı, güneyinde Düzköy ve Maçka ilçeleri ile çevrili bulunan Akçaabat, yörede bulunan yaylaların geçiş noktasındadır. Akçaabat Trabzon havaalanı ve limanına 15 km uzaklıkta olup Karadeniz’in doğal limanlarından biridir. İklimi Karadeniz ve Akdeniz karışımı özelliğindedir. Batısında bulunan Yoroz Burnu karayel yönünde önünü kestiğinden, çevresine göre daha az yağmur alır ve mikro klima iklime sahiptir. Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde yetişen birçok ürün Akçaabat’ta da yetişmektedir. Geçmişte Doğu Karadeniz Sahili’nde, tütün yetiştirilen tek yer Akçaabat’tı. Çilek, kivi vb. çeşitli meyveler ile seracılık gibi zirai faaliyetler Akçaabat’ta önemli bir noktaya ulaşmıştır. Yine geçmişte bölgenin zeytin ihtiyacının önemli bir bölümü buradan karşılanıyordu. Akçaabat’ta her çeşit narenciye, meyve ve sebze yetişebilmektedir. Bu nedenle, bölgenin en büyük pazarı Akçaabat’ta kurulur. Akçaabat güzel coğrafi konumunun yanı sıra eski bir şehir olduğundan tarihi mekânlara da sahiptir”