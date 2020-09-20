Ek yerleştirmede ince eleyip sık dokuyun

“Programlar, üniversite özellikleri, başarı sıralamaları, doluluk oranları değerlendirilerek tercih listesi hazırlanmalı” diyen Coşkun, adayların kendi başarı durumuna ve eğitim almak istediği alana en uygun programları tercih etmesinin önemli olduğunu anlattı. Coşkun, “Üniversite adayları ek yerleştirmede 24 tercih hakkı olduğu için en çok istedikleri, kendilerini geliştirebileceklerine en çok inandıkları programlardan başlayarak tercih sıralamalarını yapmalı” dedi.