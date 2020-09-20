Ek yerleştirmede ince eleyip sık dokuyun
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk yerleşmede bir yeri kazanamayan adayların 23 Eylül’e kadar devam edecek olan ek yerleştirme sürecini doğru değerlendirebilmesi için öncelikle ek yerleştirme kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.
“Programlar, üniversite özellikleri, başarı sıralamaları, doluluk oranları değerlendirilerek tercih listesi hazırlanmalı” diyen Coşkun, adayların kendi başarı durumuna ve eğitim almak istediği alana en uygun programları tercih etmesinin önemli olduğunu anlattı. Coşkun, “Üniversite adayları ek yerleştirmede 24 tercih hakkı olduğu için en çok istedikleri, kendilerini geliştirebileceklerine en çok inandıkları programlardan başlayarak tercih sıralamalarını yapmalı” dedi.