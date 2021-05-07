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Eğitim Ek Öğretmen ataması yapılacak mı?
Eğitim

Ek Öğretmen ataması yapılacak mı?

Ek öğretmen atamalarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Milyonlarca öğretmen adayının beklediği atama müjdesi Bakan Elvan'dan geldi. Ek Öğretmen ataması yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hande Fırat moderatörlüğündeki Gece Görüşü programında açıkladı. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-07 02:51:00 -
Ek Öğretmen ataması yapılacak mı?

Ek öğretmen atamaları, son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama geldi. Atama başvurusu yapıp açıkta kalan adaylar ek atama süreci hakkında yapılan değerlendirmelere odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Ek atama yapılacak mı?" sorusunu yanıtladı. İşte yanıtı...

Ek öğretmen ataması yapılacak mı?

"Biz 18 yıllık süreçte 665 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Biz iktidara geldiğimizde 510 bin öğretmen vardı. Bu, küçümsenecek bir rakam değil. Bu sene için, öğretmenlerimize saygımız sonsuz, elimizden geleni mutlaka yapacağız. Bu yıl bütçemizde 20 bin öğretmen ataması programı var. Ama tabii bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini alacağız. İnşallah bütçemizin biraz daha iyileşmesi halinde biz elbette öğretmenlerimize destek vermek, bu sayıyı daha da artırmak isteriz. Biz elimizden gelen çabayı göstereceğiz, onlar da sabırlı olsunlar. Öğretmenlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bundan emin olsunlar." diye konuştu.

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