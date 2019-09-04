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Ek kontenjan ile üniversiteli olun

En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir lisans, önlisans programına yerleşemeyen üniversite adayları için “Ek Kontenjan Tercih Günleri” düzenliyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:56
Ek kontenjan ile üniversiteli olun

En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir lisans, önlisans programına yerleşemeyen üniversite adayları için “Ek Kontenjan Tercih Günleri” düzenliyor. HKÜ, 5-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ek tercih günlerinde üniversite adaylarına destek olacak.


Başarılı çalışmaları ve öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel ve bilimsel imkanlarıyla adından sıkça söz ettiren bölgenin parlayan yıldızı HKÜ, tercih günlerinde uzman tercih danışmanları ve akademisyenleri ile üniversite adaylarına destek olacak. HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde ek kontenjan kayıt işlemlerini devam ettirecek olan HKÜ, bünyesine yeni katılacak öğrencileriyle beraber 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürecek.



Tarihi İpekyolunu dünyaya bağlayan bilim kenti


Uluslararası akreditasyona sahip kaliteli dil eğitim sistemi, etkili sınıf danışmanlığı, erişilebilir yönetimi ve interaktif uygulamaları ile geleceğin yetişmiş insan gücünü ekosisteme dahil etmek için tüm olanaklarını seferber eden HKÜ, sosyal aktiviteleriyle bilgilendirici, huzurlu ve güvenli ortamı ile her yıl uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere binlerce öğrenciye kaliteli ve başarılı eğitim imkanı sunuyor.


2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolunu dünyaya bağlayan bilim kenti olan HKÜ; 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile ek kontenjan tercihlerinde yerleşecek yeni öğrencilerini bekliyor.



HKÜ yeni sezon için gün sayıyor


Güçlü akademik kadrosu ile çalışmalar yapan HKÜ, bilgi cagının gereklerine gore donatılmıs bina ve derslikleri, genis yayın ve kitap agına sahip arastırmayı tesvik eden kutuphanesi, uygulama laboratuvarları ve klinik deneyimleri ile mesleki donanım sağlayarak öğrencilerini modern kampüs ortamında geleceğe hazırlıyor.


Alanında uzman akademik kadrosuyla yeni döneme hazır olan HKÜ, öğrencilerinin ek kontenjan ile gelen öğrencilerinin de kayıt işlemlerini de tamamladıktan sonra, 2019-2020 sezonunun başlaması için gün sayacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:56
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