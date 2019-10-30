Ek gösterge müjdesi: Maaşlarda 500 TL'den fazla artış!

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ek göstergede çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacağını söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNN Türk canlı yayınında 3600 ek göstergeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ek gösterge sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.

Maaşlarda artış: Emekli olacaklara 530-600 TL zam

Ek göstergede çalışmalar son aşamaya geldi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Bazı kişilerin maaşında 20-30 lira da düşüş olabilir. Aslında önemli olan emekli maaşı. Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak. Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak."

Çelik: Yaklaşımımız pozitif

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde ek gösterge hakkında bir açıklamada bulunmuş ve şunları söylemişti:

"3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor"