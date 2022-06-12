Ek gösterge mağdurları da çözüm bekliyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Akit’e açıklama yapan daire başkanları, şunları ifade ettiler: “Taslağın bu haliyle geçmesi durumunda daire başkanlarının ek gösterge probleminin devam edeceği, yani 600 puan ilave haliyle 3600’e sahip olunacağı mukadderdir. Bu durum daire başkanları arasında ücret adaletsizliğine sebep olacağı gibi kurumlarımızdaki hiyerarşik yapıyı da ciddi anlamda bozacaktır. Büyükşehir belediyelerinde görev yapan daire başkanları ile bağlı kuruluşlar olan su-kanal idarelerindeki daire başkanlarının ek göstergelerinin Meclis’e sunulacak yeni taslakta eşitlenerek 4200 olarak belirlenmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir.”