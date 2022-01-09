“Ek gösterge ilk 6 ayda meclise intikal edecek”

3600 ek gösterge ile maaşlarda nasıl bir düzenleme yapılacağı, düzenlemenin ne zaman geleceği ve bunun maaşlara yansımasının ne olacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Bilgin, çalışanların emekliliklerinde büyük bir ücret kaybı yaşadığını ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kaybının çok yüksek olduğunu söyledi. 3600 ek göstergenin bunu giderecek bir düzenleme olduğuna dikkati çeken Bilgin, şöyle devam etti: “Bu çalışmayı biz bakanlık içerisinde tamamladık. Şimdiki aşama, sendikalarımız, onlar bizim sosyal ortağımız, onlarla birlikte müzakere edeceğiz, onlarla birlikte değerlendireceğiz. Üçüncü aşama, kamunun diğer kuruluşlarıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı onlarla birlikte müzakere edeceğiz. Tahmin ederim bu süreçler bittikten sonra Meclise 2022’nin ilk 6 ayında, en geç mayıs-haziran ayında Meclisimize intikal ettiririz ama bu yıl içerisinde bitecek. Meclise intikal ettirdiğimiz süre ile Meclisteki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum.”

EYT’lilerin durumu

Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin durumuna ilişkin ise, “Biz, bu sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip hale getireceğiz ama onu gönüllülük esasına bağlayacağız” açıklamasını yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşların sorunlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bilgin, şunları söyledi: “Bunlar, bizim önümüzdeki çalışma programı içerisinde var ama biz, aşama aşama sorun çözüyoruz. Bunun için zaman veremem ama bizim önümüzdeki öncelikli sorunumuz, mevcut emeklilerin durumlarının daha iyileştirilmesi, ikincisi 3600 meselesinin çözülmesi, üçüncüsü sözleşmeli personelin kamuda yarattığı kargaşanın, çünkü haksızlıklar da var. Aynı statüde girmiş, ikisi de sözleşmeli, farklı şartlara sahipler. Bütün bunları düzenleyecek kapsamlı bir düzenleme yapmak.”