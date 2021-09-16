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Spor Eintracht Frankfurt–Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu
Spor

Eintracht Frankfurt–Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı golleri kim attı? Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Peki, Eintracht Frankfurt Finirbahçe maçı kaç kaç sona erdi?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 23:24:00 - 2021-09-16 23:57:12
Eintracht Frankfurt–Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Eintracht Frankfurt–Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başladı. Maçın 10. dakikasında Mesut Özil takımını öne geçirdi. 41.dakikada Lammers skoru eşitledi: 1-1

Mücadelede başka gol olmayında takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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