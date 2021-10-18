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Ekonomi EIF’da yenilenebilir ve yeşil enerji projeleri öne çıktı
Ekonomi

EIF’da yenilenebilir ve yeşil enerji projeleri öne çıktı

Antalya’da düzenlenen 14’üncü Energy is Future (EIF) Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na firmalar inovatif projeleriyle katıldı. Fuarda yenilenebilir enerji projeleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:44:00 -
EIF’da yenilenebilir ve yeşil enerji projeleri öne çıktı

Global Enerji Derneği Başkanı ve Domino Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, EIF’de daha çok yenilenebilir enerji alanında faaliyet yürüten firmaların yer aldıklarına işaret etti. Dilek, “Maalesef her iki lambadan biri ithal doğal gaz ya da kömürden yanıyor. Artık yenilenebilir enerjiyi daha yaygın hale getirmek istiyoruz. Fuarda da güneş ve rüzgâr enerjisine yönelik firmalar ağırlıkta. 2050’de sıfır karbon emisyon hedefimiz var. Bu konuda gece gündüz çalışıyoruz. İklim değişikliği her alanı olumsuz etkiliyor. Bir an önce fosil yakıtlardan uzaklaşıp yenilenebilir enerjiye dönmemiz gerekiyor. Bu alanda fuarımız da etken rol alıyor” şeklinde konuştu.

Dilek, bu yıl fuardan 3 bin 500 megabaytlık bir kurulu güçle ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Avrupa'nın en büyüğü

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan da Avrupa’da güneş paneli üreten en büyük firma olduklarını dile getirdi. Dünyada iklim değişikliği krizinin yaşandığına, bunun da doğanın tahribatından kaynaklandığını anlatan Sarvan, “Bir güneş paneli 2 tane 30 yaşındaki çam ağacının önlemiş olduğu kadar karbon salımı önlüyor. Bu anlamda güneş enerjisi, karbon salımı önüne geçecek önemli teknoloji. Yakarak değil, bir kere kurulumla uzaydan gelen bir ışıkla hiçbir hammadde taşımadan ömürlük enerji üretiyorsunuz. Hepimiz bir akvaryumda yaşıyoruz, balkonu olan balkonuna, evi olan evine, fabrikası olan fabrikasına bu sistemi kurabilir. El ele vererek doğayı koruyabiliriz” diye konuştu.

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