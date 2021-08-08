EİB’nin kadın ve genç girişimcilere yönelik mentörlük programı başladı

Kadın ve genç girişimcilere yönelik ihracat odaklı ilk mentörlük programı EİB Export-Up başladı. EİB Başkanı Jak Eskinazi, Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği ve TurkishWin iş birliğiyle organize edilen Export-Up Mentörlük programının 6 ay süreceğine dikkat çekti.

Mentörler deneyimli

Projeye şu ana kadar 50’den fazla katılımcının başvurduğunu belirten Eskinazi, “Mentörlerimiz, alanında uzman deneyimli yönetim kurulu başkanlarımızdan ve üyelerimizden oluşuyor. 6 aylık süre zarfında faydalanıcı-mentör görüşmeleri gerçekleşecek. Ayrıca dış pazar araştırması, e-ticaret, mikro ihracat, fuar ve devlet destekleri gibi başlıklarda ayda en az bir kez eğitim düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

Arkası gelecek

Mentörlük programının gelecek dönemde de devam edeceğini aktaran Eskinazi, şunları kaydetti: “Hızlı değişime ve dönüşüme en uygun şekilde ayak uydurmak için güçlü ekipler kurmaya; gençlerin ve kadınların kariyer yolculuklarına destek olmaya, ihracat potansiyellerini ortaya çıkarmaya öncelik veriyoruz. EİB olarak ülke genelinde bir mentörlük programı kurgulamanın; tüm paydaşların birlikte çalışacağı ve üreteceği bir ortam oluşturmanın gururunu yaşıyoruz.”