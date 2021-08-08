EİB’nin kadın ve genç girişimcilere yönelik mentörlük programı başladı
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından önemli bir program daha düzenlendi.
Kadın ve genç girişimcilere yönelik ihracat odaklı ilk mentörlük programı EİB Export-Up başladı. EİB Başkanı Jak Eskinazi, Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği ve TurkishWin iş birliğiyle organize edilen Export-Up Mentörlük programının 6 ay süreceğine dikkat çekti.
Mentörler deneyimli
Projeye şu ana kadar 50’den fazla katılımcının başvurduğunu belirten Eskinazi, “Mentörlerimiz, alanında uzman deneyimli yönetim kurulu başkanlarımızdan ve üyelerimizden oluşuyor. 6 aylık süre zarfında faydalanıcı-mentör görüşmeleri gerçekleşecek. Ayrıca dış pazar araştırması, e-ticaret, mikro ihracat, fuar ve devlet destekleri gibi başlıklarda ayda en az bir kez eğitim düzenlenecek” ifadelerini kullandı.
Arkası gelecek
Mentörlük programının gelecek dönemde de devam edeceğini aktaran Eskinazi, şunları kaydetti: “Hızlı değişime ve dönüşüme en uygun şekilde ayak uydurmak için güçlü ekipler kurmaya; gençlerin ve kadınların kariyer yolculuklarına destek olmaya, ihracat potansiyellerini ortaya çıkarmaya öncelik veriyoruz. EİB olarak ülke genelinde bir mentörlük programı kurgulamanın; tüm paydaşların birlikte çalışacağı ve üreteceği bir ortam oluşturmanın gururunu yaşıyoruz.”