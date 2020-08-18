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Ekonomi EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Ertelenen vergi ödemeleri 2021'e yayılsın
Ekonomi

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Ertelenen vergi ödemeleri 2021'e yayılsın

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:34:40 -
EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Ertelenen vergi ödemeleri 2021'e yayılsın

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi nedeniyle ertelenen vergi ve prim ödemelerinin faiz alınmaksızın 2021 yılına yayılmasını istediklerini belirtti.

Eskinazi yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini, küresel makro ekonomik verilerin bu bozulmayı ortaya koyduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle birçok ülkenin, hanehalkına, çalışanlara ve iş dünyasına yönelik finansal destek programları ilan ettiğini anımsatan Eskinazi, Türkiye'de de güçlü finansal destek programlarının açıklandığını, bu desteklerin makro ekonomide çarkların dönmesi noktasında çok önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Eskinazi, pandeminin kontrol altına alınamamış, tedavi ve aşı konusunda henüz güvenilir bir çözüme ulaşılamamış olmasından dolayı olumsuzlukların sürdüğüne işaret etti.

Salgının yol açtığı makro ekonomik durgunluğun sadece mücbir sebep kapsamına alınan mükellefleri değil tüm iş dünyasını vergi ödeme güçlüğü içine soktuğunu belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"Katma değer vergisinde oran yüzde 36,5'e, gelir vergisinde yüzde 38,8'e, kurumlar vergisinde yüzde 46,5'e geriledi. Dış ticaret verilerine göre ilk 6 ay itibarıyla toplam ihracatımızda yüzde 16 daralma yaşandı. Bu gerilemenin üyelerimiz özelinde yaşanan mali sıkıntının temel nedeni olduğunu öngörmek güç değil. Bu oranlar gösteriyor ki esnaf, tüccar, sanayici, ihracatçı tüm iş dünyası tahakkuk eden vergilerini ödemekte zorlanıyor. Bu nedenle ertelenen vergi ve prim ödemelerinin faiz alınmaksızın 2021 yılı içine yayılmasını istiyoruz. Ayrıca mücbir sebep kapsamına alınmayan mükellefler de dahil olmak üzere vergi ve prim ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediği için faiz ödeme ve icra takibi riskiyle karşı karşıya kalan işletmeler bakımından yeniden yapılandırma sağlanması önem taşıyor."


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