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Yaşam Bisikletliye çarpan ehliyetsiz sürücü can aldı!
Yaşam

Bisikletliye çarpan ehliyetsiz sürücü can aldı!

Samsun’un Canik ilçesinde ehliyetsiz minibüs sürücüsünün çarptığı 3 çocuk babası bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 23:58:00 - 2022-03-25 00:03:19
Bisikletliye çarpan ehliyetsiz sürücü can aldı!

Samsun’da ehliyetsiz minibüs sürücüsünün çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti olmadığı öğrenilen Abdullah V. (19) yönetimindeki 55 AHD 691 plakalı minibüs, bisikletli Musa Sağlam’a (52) çarptı.

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Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası bisiklet sürücüsü Musa Sağlam ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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