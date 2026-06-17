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Gündem Ehliyetsiz gencin izinsiz aldığı otomobille şehir turu, babasına 2,3 milyonluk zarara neden oldu
Gündem

Ehliyetsiz gencin izinsiz aldığı otomobille şehir turu, babasına 2,3 milyonluk zarara neden oldu

Yeniakit Publisher
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Ehliyetsiz gencin izinsiz aldığı otomobille şehir turu, babasına 2,3 milyonluk zarara neden oldu

Bursa'da ehliyetsiz gencin babasına ait otomobili izinsiz alarak trafiğe çıkarması, 2.3 milyonluk zarara sebep oldu. Kontrolden çıkan otomobil önce çöp konteynerine çarptı, ardından motosiklet mağazasına dalarak büyük hasara neden oldu. Sigorta şirketi zararı karşılamayınca tüm zarar gencin babasına kaldı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Gemlik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz genç, babasına ait otomobili habersiz şekilde alarak trafiğe çıktı. Bir süre ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil ilk olarak yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, Ahmet Ergün'e ait motosiklet satış mağazasına girerek büyük maddi hasara yol açtı. Kaza sırasında iş yerinin camları kırılırken, içeride sergilenen motosikletler de devrildi.

6 MOTOSİKLET PERT OLDU

Kazada, Ahmet Ergün'e ait iş yerinde bulunan sıfır kilometre 6 motosiklet kullanılamaz hale geldi. İş yerinin iç bölümünde de ciddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre, iş yerinde oluşan hasar ve pert olan motosikletlerle birlikte olayın toplam maddi bilançosunun yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası iş yeri sahipleri büyük şok yaşadı.

SİGORTA ZARARI KARŞILAMADI

İddiaya göre, otomobili kullanan gencin ehliyetsiz olması nedeniyle oluşan zararın sigorta tarafından karşılanmadığı öğrenildi. Ahmet Ergün'e ait iş yerinde meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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