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Ehliyetine el konulan sürücü trafik kazasında öldü

Pamukkale ilçesinde alkollü ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2028 yılına kadar el konulan sürücü Ramazan Selin Alkış, kullandığı otomobilin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:01
Ehliyetine el konulan sürücü trafik kazasında öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ramazan Selin Alkış'ın (27) kullandığı otomobil, Denizli çevre yolunda önünde seyreden Ali Uysal yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. 

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sürücü Alkış, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, Alkış'ın araç içinde sıkışan cesedini güçlükle çıkardı.

HIZ RADARI 170'DE KALDI

Otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı belirtildi.

Tekstil işiyle uğraştığı belirtilen sürücüye alkollü ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle çok sayıda trafik cezası kesildiği, bu yasağı 5'ten fazla ihlal eden sürücünün ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:01
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