Ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet randevusunu hemen yaptırın! Yeni tip ehliyete geçişte son gün ne zaman?

Ehliyet yenileme işlemi için son gün tarih ne? Gündemde olan bu konu sürücü belgesini yenilemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Gerekli belgeler ile nüfus müdürlüklerinden başvuru yapılması gerektiği paylaşıldı. Son güne kadar yenilenmeyen ehliyetlerin geçersiz sayılacağı bildirildi. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti kaç TL?

345 TL ödemesi var

Eski ehliyetlerin kullanım süresi bu yıl sona eriyor ve yeni sürücü belgeleri için başvuruların nüfus müdürlüklerinden yapıldığı açıklandı. Ayrıca randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından alınabiliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi için son günün 31 Aralık 2022 olduğunu aktardı.

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücretin ise 345 TL ödeyeceği bildirildi.

Değişim için süre uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022’ye uzatıldığını bildirdi.

PTT'den teslim edilecek

Ehliyet yenileme için randevular internet üzerinden, Alo 199 Çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da ’nvi.gov.tr’den oluşturulabildiği paylaşılırken randevu oluşturulduktan sonra sürücü belgesini yenileme işlemi gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerinden tamamlandığı bildirildi. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT’ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırıldığı vurgulandı.

Gerekli evraklar neler?

Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabildikleri belirtilerek gerekli olan evraklar şu şekilde paylaşıldı:

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi.

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