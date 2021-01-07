Ehliyet sınavları ertelendi mi?

Koronavirüs salgınının ülkemizde hızla artış göstermesiyle birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında, yeni yasaklar yürürlüğe girmiş ve bu hafta sonu tamamıyla zorunlu haller dışında dışarı çıkmak yasaklanmıştı.

Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı pandemiden dolayı okullar ve sınavlar için aldığı kararı ehliyet sınavları için uygulamayacak. Ehliyet sınavları 7 gün ve 81 ilde yapılmaya devam edecek.

Ehliyet sınavları başvuruları her ayın 1'inden başlayarak 10'una kadar alınmaya devam ediyor. Sürücü adayları ehliyet sınavlarına, yeni koronavirüs tedbirleri ile girebilecek.

Hafta sonu ehliyet sınavları olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş makineleri sürücü eğitim kurslarında verilen eğitim sürecini tamamlayan sürücü adayları için duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda sınav hakkı kazanan sürücü adaylarının hafta sonu yapılan, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavları yapılması için karar alındı. Cumartesi ve pazar günü yapılan sınavlarda 8 kursiyer sınava katılabilecek. Ehliyet kursu sınavına 8 kişiden fazlası alınmayacak.

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda saat ve sınava katılan kişi sayısı sınırı belirtildi. Yapılacak yeni bir duyuruya kadar bu şekilde ilerleme kaydedileceği açıklandı.

İş makineleri sürücü eğitim kursu teorik ve uygulama sınavları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu (SRC) sınavları 12:00'da başlayacak ve sadece 8 kursiyer sınava alınacak. Hafta sonu yapılacak olan özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarına yine 8 kişi sınırlaması yapıldı ve kursiyerler sınavlara, saat 11.00'de başlayacak.

Açıklamada, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.