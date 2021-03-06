Ehliyet sınavı sonuç sorgulama ekranı 2021 E-sınav ehliyet sonuçları nasıl öğrenilir?

6- 7 Mart tarihlerindeki cumartesi ve pazar günü yapılan ehliyet sınavları, koronavirüs salgınından dolayı online olarak yapılıyor. e-Ehliyet sınavlarının ardından istenilen puanı alan adaylar, direksiyon sınavına girme hakkı elde ediyor.

E-sınav ehliyet sonuçları nasıl öğrenilir?

Elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını adaylar otomatik olarak öğrenebiliyor.

Adaylar, e-sınav sonrasında sınav merkezindeki görevliler tarafından sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Sınav bittikten sonra sonuçlar, TC Kimlik no ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından görüntülenebiliyor.

Adaylar, 100 puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olurlar.

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Ehliyet sınavında her sorunun eşit puanda olduğu e sınava giren adaylar, E sınav ehliyet sorularına verdikleri cevaplar neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olurlar. İlkyardım, Motor ve Trafik kurallarının yer aldığı sınavda başarılı olmak için, hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.

Resmiyette direksiyon eğitimi toplam B sınıfı için 14 ders saatidir. Direksiyon eğitimi akan trafikte verilir.

Kursiyerler e-sınav sonucuna ilişkin sonuçları sınava girdikleri merkezden, bağlı bulunduğu sürücü kursundan veya üst kısımda verdiğimiz internet adresi üzerinden sorgulama yapmak suretiyle öğrenebilirler. Elektronik ehliyet sınav sonucuna ilişkin duyuruyu kursiyerin kayıt yaptırdığı özel MTSK müdürlüğü de yapmaktadır. Elektronik ortamdan almış oldukları sınav sonuçlarına dair bilgileri kendi kursiyerlerine telefon veya SMS yoluyla aktarabilirler.