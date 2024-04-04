Ehliyet sahiplerine son uyarı! O tarihte sona geriyor! Yaptırmayana 12 bin 978 TL ceza!

Geçtiğimiz yıl itibarıyla yenilenmesi gereken eski tip ehliyetlerin kullanım sürüsü 2024 yılına ertelenmişti.

Bu yılın sonu itibarıyla tüm ehliyetlerin yenilenmesini zorunlu tutan bakanlık, eski türden ehliyetlerin yeni versiyonuna çevrilmesi için 15 lira bedel belirledi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden dakikalar içerisinde yapılacak işlemle ehliyetler yenilenebilirken, bu durum için randevu zorunluluğu bulunuyor.

Yenilemeyenlere binlerce TL ceza kesilecek

Ehliyetini bu tarihe kadar yenilemeyen ancak trafikte araç kullanmaya devam eden sürücülere 12 bin 978 TL ceza kesilecek. Söz konusu hareketin tekrarlanmaması amacıyla tespit edilen ilk ihlalin ardından trafik polisleri, eski tip ehliyete el koyacak.



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Ehliyet yenilemek için hangi belgeler gerekli?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Sürücüler, gerekli belgeler ile nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecekler.