Ehliyet kursları ne zaman açılacak? Ehliyet kursları açılacak mı? İşte yanıtı...

Ehliyet kursları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Küresel salgın boyutuna ulaşan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de tedbirler arttırılmış ve çok sayıda işletmede bir süreliğine kapatılma kararı alınmıştı. Peki, Ehliyet kursları ne zaman açılacak ? Ehliyet kursları açılacak mı? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EHLİYET KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

DİREKSİYON SINAVINDA DEĞİŞİKLİK

Edinilen bilgilere göre , sürücü kurslarının uygulama sınavında daha önce sürücü adayı ve MEB tarafından gövrevlendirilen, denetmen olarak görev yapan 3 kişi vardı. Araçta toplam 4 kişi bulunuyor ve denetmenler, sürücünün performansına, direksiyon hakimiyetine , araç kullanma becerisine göre ona puan veriyordu.

Normalleşme çalışmaları kapsamında bu değişecek. Alınan bilgilere göre araç içinde bulunan denetmen sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.