Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına zam geliyor

10 Temmuz’dan sonra ehliyet alacaklar için fiyatlar artacak. Sürücü kursu ücretleri 10 bin lirayı aşıyor. Ehliyet almak isteyen gençler ise yükselen fiyatlara karşı tepki göstererek ‘bu paraya kim ehliyet alabilir ki parası olanlar alabilir sadece, herkes alamaz. Zaten her şeye zam geliyor buna da gelmesi şaşırtıcı değil’ dedi.

Sürücü kursu ehliyet fiyatları ortalama 7 bin liraydı ancak 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile bu fiyatlar değişecek. Güncel zam oranlarına göre ehliyet sahibi olmanın bedeli ise 13 bin lirayı bulacak. Fiyatlar şehirlere göre de değişiklik gösteriyor; İzmir’de 10 bin 500, İstanbul’da 11 bin TL, Ankara’da ise 12 bin TL…

Sınav ücretleri ise şimdilik aynı kaldı. Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek. Zamdan etkilenmemek için ise sadece 6 gün kaldı.

‘EN AZ YÜZDE 30’LUK BİR ZAM BEKLENİYOR’

Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

“Asgari ücretin artması, parça fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ve en önemlisi yakıt fiyatlarının artması ile birlikte en az yüzde 30’luk bir zam öngörülüyor. Peşinden bir artış daha bu yıl içerisinde bekliyoruz. Bu hafta vatandaşlarımız sürücü kurslarından ehliyet alırsa eski rakamdan faydalanacak. Sonraki haftaya kalanlar ise maalesef ki zamlı tarife ile karşılaşacaklar. Ehliyet almak isteyenler en yakın sürücü kurslarına hemen gelsinler diyebilirim.”

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