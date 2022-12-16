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Dünya Ehli Sünnet Taliban'dan şık hareket: Afganistan'da bir şehrin adı "İmam Ebu Hanife" olarak...
Dünya

Ehli Sünnet Taliban'dan şık hareket: Afganistan'da bir şehrin adı "İmam Ebu Hanife" olarak...

Afganistan'ın kuzeyindeki Pervan şehri merkezinin isminin "İmam Ebu Hanife" olarak değiştirileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 13:27:00 -
Ehli Sünnet Taliban'dan şık hareket: Afganistan'da bir şehrin adı "İmam Ebu Hanife" olarak...

Afganistan'ın kuzeyindeki Pervan vilayeti merkezi Çarikar şehrinin isminin "İmam Ebu Hanife" olarak değiştirilmesini öngören kararın onaylandığı bildirildi.

Pervan vali sözcüsü Hikmetullah Şamim tarafından yapılan açıklamada, Pervan Valisi Ubeydullah Eminzade'nin belediye ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Çarikar şehrinin isminin "İmam Ebu Hanife" olarak değiştirilmesi yönündeki kararın onaylandığı ifade edildi.

Başkent Kabil'in kuzeyindeki Pervan vilayeti bir dönem ABD'nin bu ülkedeki en büyük askeri merkezi olan Bagram Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyordu. Bugünlerde ise üs Taliban güçleri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor.

Kaynak: Mepa News

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