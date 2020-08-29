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Spor EHF Kupası 2. Turu'nda Türk takımlarının rakipleri 1 Eylül'de belli olacak
Spor

EHF Kupası 2. Turu'nda Türk takımlarının rakipleri 1 Eylül'de belli olacak

Yeniakit Publisher
2020-08-29 23:07:12 -
EHF Kupası 2. Turu'nda Türk takımlarının rakipleri 1 Eylül'de belli olacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda mücadele edecek erkek ve kadın Türk takımlarının 2. turdaki rakipleri, 1 Eylül Salı günü kura çekimiyle belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre EHF Kupası'nın 2. turunda Türkiye'yi erkeklerde Spor Toto ve Antalyaspor, kadınlarda ise Muratpaşa Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

Kura çekimi EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde TSİ 12.00'de başlayacak. EHF Kupası 2. Turu'nda, Kovid-19 pandemisi nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbalar oluşturuldu.

Üç bölgeye ayrılan ve 38 takımın mücadele edeceği Erkekler EHF Kupası'nın 2. turunda mücadele edecek Spor Toto ve Antalyaspor kura çekimine 2. bölgede 2. torbadan katılacak. Bu turda ilk maçlar 14-15 Kasım, rövanşları 21-22 Kasım tarihlerinde oynanacak.


- Kadınlarda 18 takım

Kadınlar EHF Kupası 2. Turu'nda ise 18 takım mücadele edecek.

Muratpaşa Belediyespor, 2. bölge 1. torbadan; İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 2. bölge 2. torbadan kura çekimine katılacak.

Kadınlarda ilk maçlar 10-11 Ekim, rövanşları ise 17-18 Ekim tarihlerinde oynanacak.




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