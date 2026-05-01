Gönül Dağı veda ediyor: Tarih belli oldu
TRT1'de Cumartesi günlerine damga vuran aile dizisi Gönül Dağı'nın önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği belli oldu.
“Gönül Dağı” dizisi 7. sezonunda da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Bozkırın samimi hikâyelerini ve sıcak insan ilişkilerini konu alan yapım, her sezon olduğu gibi yeni bölümlerinde de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmayı sürdürecek. Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve içten anlatımıyla geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor.
Sevilen yapım, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 220. bölümüyle sezon finali yaparak kısa bir ara verecek.
Sezon finalinde hikâyenin önemli kırılma noktalarına sahne olması ve izleyicileri yeni sezon için merak içinde bırakacak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Yeni sezonda ise karakterlerin hayatında yaşanacak değişimler ve sürpriz gelişmelerle dizinin temposunun artarak devam etmesi planlanıyor.
