CHP, işçilerin alacaklarını ödemeyip sevgilisi ile Tayland’a tatile giden CHP’li başkanı alnından öperek tebrik etti: Aslan, aslan!

Belediye işçisi grevdeyken yılbaşında türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket adasına tatile gittiği için büyük tepki toplayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a partisinden tepki çeken kutlama geldi.

Buca Belediyesi'nde memurlar, sosyal denge tazminatları ödenmediği için önceki gün iş bırakıp Basmane Meydanı'ndan Alsancak'taki CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürümüştü. Dün de eylemlerine belediye hizmet binaları önünde devam eden memurlar, başkanı protesto ederken, Görkem Duman'a CHP'den üst düzey bir kutlama geldi.

Buca'da dün Balkan kökenli vatandaşlar ile siyaset ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getiren "Balkanlar'dan Buca'ya" isimli bir söyleşi düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da konuşmacı olarak katıldı.

Tamaylıgil, etkinlikte yaptığı konuşmada "Balkan Masası'nı iyi ki kurmuşuz. Aslan gibi çalışkan bir Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından koordine edildi. Çok değerli arkadaşlarım orada görev yaptı ve Balkan Masası artık yine devam edecek" ifadelerini kullandı.

ALNINDAN ÖPTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, konuşmasının ardından Başkan Duman'ı alnından öperek 'başarılı' çalışmaları için övdü. CHP'nin üst düzey bir isminin, skandallarıyla gündemden düşmeyen ve emekçiyi mağdur eden Buca Belediye başkanını "Aslan gibi çalışıyor" deyip alnından öpmesi şaşkınlık yarattı.

Buca Belediyesi'nde yaşanan sosyal denge tazminatı krizi ile ilgili konuşan memurlar isyan etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir memur Başkan Duman'ın kendilerine verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi. Buca Belediyesi'nde yaklaşık 300 memur bulunduğunu belirten çalışan, "Kişi başı ortalama 250 bin liralık alacağımız birikti. Ha bugün ha yarın diyerek bugünlere kadar geldik.

7 aydır sosyal denge tazminatlarımız ödenmiyor. Artık yeter. Hakkımız olanı istiyoruz" dedi.

APAR TOPAR DÖNMÜŞTÜ

Yılbaşında ise maaşını alamayan işçiler iş bırakıp belediye önünde eylem yapmış, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la birlikte Phuket'e tropikal ada tatiline çıkan Görkem Duman tepki çekmişti.

Haberlerin ardından Duman apar topar ülkeye dönmüştü. Ayrıca Görkem Duman'ın, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'u bankamatik personeli olarak belediyede istihdam ettiği de öne sürülmüştü.