Gündem
Gündem

Antalya'da Can Pazarı, Yatta Eğlence Yazıklar olsun CHP'nin inkar siyasetine

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın iftiraları gündemden düşmüyor. Son olarak Antalya’da can pazarında olduğunu iddia eden Başarır’ın yattaki alem görüntüleri CHP milletvekilini rezil etti.

Antalya’daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, CHP heyetinin bölgede olduğu iddia edilmişti. Ancak iş insanı Mehmet Hazım Giray tarafından paylaşılan görüntülerde, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba’nın lüks bir yatta partilendiği görülüyor.

  • Tarih ve Mekan Net: Videoda açıkça "13 Nisan, Göcek, Merdivenli Koyu" ifadeleri yer alıyor.
  • Başarır’ın İddiası: Ali Mahir Başarır, 12-13 Nisan tarihlerinde Antalya’da olduğunu ve 48 saat uyumadığını savunmuştu.
  • Görüntülerle Gelen Yalanlama: Başarır’ın "Oradaydım" dediği saatlerde, paylaşılan videoda yatta eğlendiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Makam Aracı ve "Derin Yapı" İddiaları

Ali Mahir Başarır, TBMM plakalı makam aracını Mehmet Hazım Giray’a tahsis ettiği yönündeki haberleri daha önce reddetmişti. Ortaya çıkan yeni görüntüler, bu ikili arasındaki samimiyeti ve araç tahsisi iddialarını yeniden tartışmaya açtı.

Başarır, bu görüntülerin servis edilmesini "devletteki derin yapılar"a bağlasa da, görüntülerin bizzat arkadaşı tarafından paylaşıldığı anlaşıldı.

Çakarlı Araçla Zaman Yarışı

Videodaki analizlere göre, normal şartlarda 3 saat 48 dakika süren yolun, çakarlı makam aracıyla 2 saatte katedildiği ve bu sayede Başarır’ın televizyon yayınlarına "Antalya’dayım" diyerek bağlanabildiği iddia ediliyor.

Halk Antalya’daki facianın yasını tutarken ve kurtarma ekipleri zamanla yarışırken, CHP üst yönetiminin lüks bir yatta eğlenmesi ve bu durumu gizlemeye çalışması kamuoyunda büyük tepki topladı.

"İHA’larla Bizi mi Takip Ediyorlar?" Savunması

Görüntülerin ardından adeta köşeye sıkışan Ali Mahir Başarır, suçluluk psikolojisiyle yaptığı açıklamada akılalmaz iddialarda bulundu. Başarır, tatil görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

İHA ve SİHA İddiası: "Damatlar İHA’yla, SİHA’yla bizi mi takip ediyor? Suç yok, hiçbir şey yok" diyerek konuyu milli savunma sanayisine çekmeye çalıştı.

Medya Hedefte: "GDH var mı burada? Onun muhabiri kim? Kim bunlar?" diyerek görüntüleri yayınlayan basın mensuplarını hedef gösterdi.

"Derin Yapı" Değil, Arkadaş Paylaşımı

Başarır her ne kadar bu görüntülerin "devletteki derin yapılar" tarafından kendisine operasyon çekmek amacıyla sızdırıldığını iddia etse de, gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Skandalın kaynağının, Başarır’ın TBMM plakalı makam aracını tahsis ettiği iddia edilen iş insanı Mehmet Hazım Giray'ın kendi sosyal medya paylaşımı olduğu tescillendi.

Sarhoşluktan İHA Sanrıları mı?

Antalya'da teleferik faciası nedeniyle can pazarı yaşanırken yatta alem yapan heyetin, alkolün de etkisiyle burnunun dibindeki gerçekleri göremediği ve arkadaş ortamında paylaşılan videoları "devlet takibi" sanarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı görülüyor. 13 Nisan'da Göcek Merdivenli Koyu'nda kaydedilen bu anlar, Başarır'ın "Antalya'da uykusuz kaldım" sözlerinin koca bir yalandan ibaret olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cemıl

Alı mahır kuyruklu yalan atma konusunda cok basarılı tek uzmanlığı bu zaten sureklı yalan
