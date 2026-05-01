Kemal Sunal eşinden bile saklamış! Gizli Almanya ziyaretinin nedeni şaşırttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kemal Sunal eşinden bile saklamış! Gizli Almanya ziyaretinin nedeni şaşırttı!

Türk komedi filmlerinin usta ismi Kemal Sunal'ın eşinden bile gizlediği büyük sırrı ortaya çıktı.

Kuşaklar boyunca hayranlık uyandıran Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının üzerinden yıllar geçse de hem kalplerde hem de hafızalarda yerini koruyor.

Neşeli tavırları, yardımsever kalbi ve başarılı oyunculuğuyla bir efsane olan Sunal'ın özel yaşantısına dair bir detay yıllar sonra ortaya çıktı.

Renkli karakteriyle bilinen ünlü sanatçının aslında kimsenin bilmediği bir sağlık disiplini yürüttüğü öğrenildi.

DÜZENLİ OLARAK ALMANYA'YA GİDİYORDU Usta sanatçının hayatta olduğu dönemde her yıl düzenli olarak, kimseye haber vermeden Almanya'ya ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Bu ziyaretlerin asıl amacı ise tamamen 'sağlık' içindi. Usta isim kalp sağlığını kontrol ettirmek ve rutin muayenelerini yaptırmak için ailesinden gizli bir şekilde bu ziyaretleri gerçekleştiriyordu.

EŞİNDEN DAHİ GİZLEMİŞTİ Eşi Gül Sunal'dan dahi bu durumu gizleyen sevilen sanatçının kalp sağlığına yönelik yürüttüğü bu titiz süreç, vefatından yıllar sonra ortaya çıkan hüzünlü bir detay olarak arşivlerde yerini aldı. kaynak: haber7

