Dolar kuru için flaş tahmin: Büyük dolar senaryosu çıkışı! 1 dolar ne kadar? Dolar fiyatları (Lira)

Geçen haftadan bu yana ABD doları alış-satış kurları arasında 68 kuruş fark uygulayan bankalar, bu sabahtan itibaren bu marjı 80 kuruşa yükseltti.

ABD Doları ve euro için dikkat çeken açıklama Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’dan geldi. ECB Başkanı, “Euro ve doların rezerv para statüleri kesin, değişmez olarak görülmemeli” yorumunda bulundu. Ancak Lagarde’a göre bu durumun yakın zamanda olması ise beklenmiyor.

Büyük dolar senaryosu çıkışı!

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Euro Bölgesi'nin para birimlerinin rezerv para statülerini kesin, değişmez olarak görmemeleri gerektiğini, Çin ve Rusya gibi ülkelerin kendi sistemlerini yaratmaya çalıştıklarını belirtti."Yeni bir küresel harita çizilmekte" diye konuşan Lagarde, bazı ülkelerin ödemelerde kullanılabilecek Çin yuanı veya Hindistan rupisi gibi alternatif para birimi aramakta, altın biriktirmekte veya kendi ödeme sistemlerini oluşturmakta olduklarını vurguladı.

‘HAKİMİYET YAKIN ZAMANDA KAYBEDİLMEZ AMA…’

"Bu gelişmeler ABD doları ve euronun hakim pozisyonlarını yakın bir zamanda kaybedecekleri anlamına gelmiyor" diye konuşan Lagarde, "Şu ana kadar veriler uluslararası para birimlerinin kullanımında önemli değişiklikler göstermedi. Ancak, ABD doları ve euronun uluslararası para birimi statülari artık kesin. değişmez olarak görülmemeli" değerlendirmesini de yaptı.

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ECB verilerine göre, dünya genelinde döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ı ABD doları cinsinden, euronun oranı yüzde 20.

18 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Nisan 2023 Döviz Kuru...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,39 (Alış) - 19,40 (Satış)

EURO: 21,29 (Alış) - 21,31 (Satış)

STERLİN: 24,05 (Alış) - 24,17 (Satış)

1 DOLAR = 19,40 TL

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