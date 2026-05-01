Katar kraliyet ailesi için yaptırılan dev malikane satışa çıkarıldı: Fiyatı tam anlamıyla olay
Katar kraliyet ailesi için yaptırılan malikâne satılıyor. İstenen rakam ortaya çıktı. Malikane satıldığı takdirde en pahalı satış olacak.
ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Bel-Air bölgesinde, Katar kraliyet ailesi için inşa edilen sekiz dönümlük dev malikâne, 400 milyon dolarlık (yaklaşık 18 milyar lira) rekor bir fiyatla satışa sunuldu. Satışın gerçekleşmesi durumunda söz konusu mülkün, ABD konut piyasasının en pahalı gayrimenkulü olarak tarihe geçmesi bekleniyor.
Nefes'in haberine göre; yaklaşık sekiz yıllık bir planlama ve inşaat sürecinin ardından 2018'de tamamlanan malikâne, Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan panoramik bir manzaraya sahip. Yaklaşık 70 bin metrekarelik dev kompleks; ana konut, misafir evi ve güvenlik binası olmak üzere üç ayrı yapıdan oluşuyor. İçerisinde açık ve kapalı yüzme havuzları ile tenis kortu barındıran malikânenin ana binasında 10 aile ve 13 personel yatak odası; misafir evinde ise 6 aile ve 10 personel yatak odası bulunuyor.
Emlak danışmanı Michael Fahimian, 400 milyon dolarlık rekor satış fiyatına rağmen mülk sahibinin ettiği masrafı çıkarmasının zor olabileceğini belirtti. Fahimian, malikânenin sadece inşaat maliyetinin 350 milyon doları bulduğunu, 35 milyon dolarlık arazi bedeli ve yaklaşık 40 milyon doları bulan kapanış maliyetleri hesaplandığında, satış bedelinin toplam yatırımı ucu ucuna karşıladığını vurgulayarak "Bu mülke yatırılan para, liste fiyatına rakip ya da onu aşan bir seviyede" değerlendirmesinde bulundu.
Resmi kayıtlarda "Chalon Holdings" şirketine ait görünen mülk ile şirket bağlantılı ismi Tom Harrison arasındaki ilişki de dikkati çekti.
Harrison'ın geçmişte, şu an ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Tom Barrack tarafından kurulan "Colony Capital" bünyesinde çalıştığı biliniyor. 2018 tarihli haberlere göre Barrack'ın, dönemin Katar Başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani için bu malikânenin inşaat sürecini bizzat koordine ettiği belirtilmişti.
