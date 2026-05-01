Provokatör Erkan gaz yedi
Onca serbest bölgeyi bırakıp toplanmanın yasak olduğu bölgede 1 Mayıs kutlaması yapmaya kalkan provokatörlere TİP Genel Başkanı Erkan Baş da eklendi. Baş, taşkınlık çıkaranlara yönelik polis müdahalesi sırasında biber gazı yedi.
İstanbul Mecidiyeköy’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
1 Mayıs nedeniyle Mecidiyeköy’de toplanan grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri, göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak grup sloganlar eşliğinde yürümeye devam edince müdahale gerçekleşti.
Polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gruba su sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yaşanan müdahale sırasında TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da biber gazından etkilendi.
Gündem
