Akciğerlerinizi sıfırlayın: Muhteşem, birebir tutan karışım bakın ne! Uzmanlar tarafından açıklandı: Tertemiz yapıyor

4. Adım: Doğal meyve suları kullanın - Atıştırmalık olarak greyfurt ya da limon suyu kullanın. Greyfurt suyunu beğenmiyorsanız, ılık suyla karıştırarak da tüketebilirsiniz. Hiç olmuyorsa, ananas suyu deneyin. Bu doğal meyveler çok fazla miktarda antioksidan barındırırlar ve vücuttaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olurlar. Kısaca buradaki anahtar kelime, doğal meyve suları tüketmekte, böylece akciğerlerin çalışması da engellenmemiş olur. 5. Adım: Havuç suyu tüketin - Kahvaltı ve öğle yemeği arası 300 mililitre havuç suyu için. Havuç suyu 3 günlük detoks sürecinde kanın temizlenmesine yardımcı olacaktır. 6. Adım: Uygun bir diyet programı uygulayın - Öğle yemeğinde dengeli her şey tüketilebilir. Ancak yağlı yiyecekler, fast food ve karbonhidratlardan kaçının. Öğle yemeklerinde meyve, sebze, çorba, salata, balık ve yumurta gibi basit gıdaları tercih edin. Yemekle birlikte potasyum bakımından zengin 400 mililitre meyve suyu tüketilmesi gerekiyor. Havuç, ıspanak, kereviz sapı ve maydanoz iyi bir potasyum kaynağıdır. O nedenle bu dört gıdadan biri ya da hepsinin karışımı öğle yemeğinde içilebilir. Potasyum vücut tarafından sindirildiğinde mükemmel bir temizleyicidir ve akciğerlere zarar vermeden toksinleri yok eder. Buradaki anahtar kelime, akciğerleri doldurmamak ve aynı zamanda akciğerleri toksinlerden ve diğer zararlı maddelerden kurtarmaktır. Potasyum aynı zamanda zararlı bakteriler için de bire birdir ve ciğerleri enfeksiyonlara karşı korur..