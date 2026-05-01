Fenerbahçe'de tüm gözler Aziz Yıldırım'da!

Yaklaşan olağanüstü seçim öncesinde Fenerbahçe cephesinde hareketlilik giderek artarken, camiayı heyecanlandıran bir gelişme gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönme ihtimali güç kazandı.

Başkent Ankara'da bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen Yıldırım'ın, başkanlık için nihai kararını bu temasların ardından vereceği öne sürüldü.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın, "1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım" ifadelerini kullandığı ve kısa süreli bir geçiş planı üzerinde durduğu belirtiliyor.

Takvim'in haberine göre bugün (Cuma) ekibini bir araya getirmesi beklenen Yıldırım'ın, yapılacak toplantının ardından adaylık konusundaki net kararını kamuoyuna açıklayacağı ifade ediliyor.

Bu gelişme, seçim sürecine dair dengeleri bir anda değiştirebilecek potansiyel taşıyor.

"YENİDEN BAŞKAN OLUN"

Öte yandan başkan adaylarından Barış Göktürk'ün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yıldırım'a "Yeniden başkan olun" çağrısında bulunması, camiada bu ihtimalin giderek daha güçlü konuşulmasına neden oldu.