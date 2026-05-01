ABD'de uçak düştü! Ölüler var
ABD'nin Texas eyaletinde Cessna 421C tipi uçak düştü. Olayda 5 kişi öldü.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cessna 421C" tipi uçağın yerel saatle 23:25 civarında, içinde 5 kişi varken düştüğü aktarıldı.
Texas'ın Hays bölgesi Yargıcı Ruben Becerra, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin detaylar paylaştı.
Becerra, küçük uçağın eyaletin Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısındaki Wimberley kentinde düştüğünü belirtti.
İlk belirlemelere göre uçağın kaza anında yüksek hızda seyrettiğini kaydeden Becerra, kazada ölen 5 kişinin isimlerini açıklamadı.
