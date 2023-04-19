  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Saç dökülmesini ne durdurur? Saçları 5 kat hızlı uzatıyor! Son kez deneyin
Kadın - Aile

3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Saç dökülmesini ne durdurur? Saçları 5 kat hızlı uzatıyor! Son kez deneyin

Yeniakit Publisher
2023-04-19 01:53:00 - 2023-04-19 02:01:24
3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Saç dökülmesini ne durdurur? Saçları 5 kat hızlı uzatıyor! Son kez deneyin

Saç dökülmesi kadınların ve erkeklerin ortak sorunları arasında yer alıyor. Mevsim geçişlerinde, sıhhatsiz beslenme vaziyetlerinde ya da ruhsal bozukluklarda görülen saç dökülmesi bayanların önemsediği mevzulardan biridir. Şayet saçlarınız sık sık dökülüyorsa yalnızca 3 malzemeyle dökülmeyi önleyebilirsiniz. Bu malzemeyle dökülen saçları geri kazanmak çok kolay! İşte saç dökülmesini yasaklayın ve saç çıkartan maske tarifi… Deneyip hüsrana uğrayanlar, son kez deneyin pişman olmayacaksınız, YENİ SAÇ ÇIKARIYOR...

Hızlı uzayan, güçlü, sağlıklı ve canlı saçlara sahip olabilmek herkesin hayâli. itamin deposu bazı doğal yağlar saç köklerini besleyerek daha güçlü ve sağlıklı uzamasına yardımcı olabiliyor. Saçların hızlı uzamasına yardımcı olan doğal yağlar ayrıca saç dökülmesini de durduruyor. Bazı doğal yağlar içerisindeki vitaminler sayesinde saç köklerini besliyor. Saçların sağlıklı ve güçlü uzamasına yardımcı oluyor. Saçlarınız avuç avuç dökülüyorsa saç dökülmesini engellemek için hemen harekete geçmeniz gerekir.

Ayrıca saç dökülmesini durdurarak saç sağlığını koruyor. Saçları adeta 5 kat hızlı uzatan doğal yağlarla yapılan maske ve diğer tavsiyeler...

Saç çıkaran maske için malzemeler: 

1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı hint yağı
1 yemek kaşığı bal
Tüm malzemeleri bir kase içerisinde iyice ardından da bu karışımı saç diplerinizden başlar bir biçimde tüm saçınıza uygulayın.

2-4 saat arası bir bekleme zamanından sonra rutin olarak banyo yapma operasyonunuza dönebilirsiniz. Uzmanlara bu karışımı 2 ay süresince; hafta 1 defa uygulamanın neticesinde, pozitif neticeler alınacağını söylüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2-4 saat arası bir bekleme zamanından sonra rutin olarak banyo yapma operasyonunuza dönebilirsiniz. Uzmanlara bu karışımı 2 ay süresince; hafta 1 defa uygulamanın neticesinde, pozitif neticeler alınacağını söylüyor.

Bu malzemeler nasıl takviyeci oluyor?

Hint Yağı

Hint yağı her yerde bulunabilecek aynı zamanda her bakımdan dolayı oldukça bereketli bir yağ olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Hint yağı uzmanlar tarafından saç anlamında en tesirli çözümlerden birisidir. Kullanıldığı takdirde saç uzatmaları ayda 5 kata kadar çoğaldırdığı görülmüştür. Hem saçlarda oluşan kepek ve aynı zamanda kasvetleri oldukça kısa zamanda halledecektir.

Bal

Bal, yalnızca saçlarınızın süratli uzaması için değil aynı zamanda saçlarda ki nem ölçüyü içinde oldukça önemlidir. Balı tek başına kullandığınız zamanda dahi, saçlar üzerinde ki parlaklığı görebilir ve saçlarınızı beslediğini kavrayabilirsiniz. Bu 3 malzemede saçlarınıza ismine oldukça tesirli malzemelerdir ve bu sayede saçlarınızı besleyecektir.

Yumurta sarısı

Saç köklerini beslemek ismine en takviyeci olan yiyeceklerden birisi yumurta olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem saçların çok daha acele uzamasını sağlamayacaktır hem de sıhhatli bir şekilde uzaması için takviyeci olacaktır. Besleyici bileşenler, aminoasitler ve aynı zamanda protein bakımından oldukça bereketli olduğu için herkes tarafından kullanılmaktadır.

Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...
Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

Kadın - Aile

Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

Akciğerlerinizi sıfırlayın: Muhteşem, birebir tutan karışım bakın ne! Uzmanlar tarafından açıklandı: Tertemiz yapıyor
Akciğerlerinizi sıfırlayın: Muhteşem, birebir tutan karışım bakın ne! Uzmanlar tarafından açıklandı: Tertemiz yapıyor

Kadın - Aile

Akciğerlerinizi sıfırlayın: Muhteşem, birebir tutan karışım bakın ne! Uzmanlar tarafından açıklandı: Tertemiz yapıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23