SON DAKİKA
Zulüm bitmiyor! Sumud aktivistleri İsrail'e götürülecek

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu yönetimindeki 2 aktivistin sorgulanmak üzere İsrail’e getirileceğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosundaki gemilerden dün alıkonulan aktivistlerin Yunanistan’a götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan hükümeti, aktivistlerin kıyılarına indirilmesini kabul etti. Bunun için teşekkür ederiz. Terör örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen Seyf Ebu Keshkek ile yasa dışı faaliyette bulunduğundan şüphelenilen Thiago Avila, sorgulanmak üzere İsrail’e getirilecektir. İsrail, Gazze’ye yönelik deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

 

Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avilla, Global Sumud Filosu yönetiminde yer alıyor.

İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki 58 tekneden 22’sine dün Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmiş, 20’si Türk olmak üzere 175 aktivisti alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosundan yapılan açıklamada, aktivistlerin bugün ülkelerine geri gönderme işlemleri için Girit Adasına götürüldüğü, Keshkek ve Avilla’nın ise işlemlerinin devam ettiği belirtmişti.

ne kadar aciz dünya değilmi

dünayyı siyonistler masonlar neoconlar yönetiyor <<bide adaletden bahsederler işleri zor dünya halklarının yazık

Müslüman ülkeler ve liderleri de onlara uşaklık ediyor

Değil mi..Adalet mi kalmış dünyada..
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İ..
Daha önce tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü purosu ile gündeme gelen CHP'nin sözde halkçı milletvekili Ali Mahir Başarır, lüks yatta rakılı t..
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Onay Şahin, bölgedeki mezarlık geleneğine dair yaptığı manidar paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu...
