Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihte müjde verecek: Karadeniz gazı ve 'Akkuyu NGS' açıklaması! Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber'de gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Karadeniz gazı ve Akkuyu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlarından bir kaçı şu şekilde:

Daha önceki afet tecrübelerimizle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız. Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz. Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce bunu İzmir'de, Elazığ'da yaptık. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla yeni cazibe merkezleri ortaya çıkıyor böylece ev sahibi olmak da kiralık da kolay hale geliyor.

Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız.

Erdoğan'dan Karadeniz gazı ve 'Akkuyu NGS' açıklaması! Yeni müjde geliyor...

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Zonguldak’tan karaya çıkarılacak Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanması için geri sayım başladı. TRT Haber'de gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız. Karadeniz gazının ilk fazını Filyos'ta devreye alacağız. 16 Nisan itibariyle kuyulardaki vanalar açılarak gaz verilmeye başlandı. Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız. Burada bir yandan da yeni keşifler için hazırlık yapıyoruz. Orta Karadeniz'de çalışmalar yapıldı, değerlendirmeler sürüyor. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son durumu açıklayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Törene sayın Putin video konferansla katılacak. İlk ünite elektrik üretimine başlayacak. Ülkemizin elektriğinin yüzde 10'u bu santralden karşılanacak. Akkuyu ayrıca doğalgaz ithalatını da önleyecek. Trakya'dan da Batı'ya doğalgaz dağıtımı yapacağız. Burada 4 ünite var biz ilkini açacağız. Birer yıl arayla üç ünite devreye alınacak. Ülke ekonomisine 6,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda enerjinin yüzyılı olacak.