Eğrelti otu nedir? Eğrelti otu faydaları nelerdir? Nerede yetişir? Aşk merdiveni çiçeği nasıl kullanılır?

Eğrelti otu, dünyanın her tarafından kullanılan bitkiler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Tıp dünyasında farklı amaçlar için kullanılan eğrelti otu, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli destek sağlıyor.

Eğrelti Otu Nedir?

Eğrelti otu dünyanın her yerinde yetişen bitki türüdür. Kumlu alanlarda yetişebilen bu bitki, ıslak ve nemli alanlarda da sıklıkla ortaya çıkıyor. Toprak altında kalan kısmı köklü ve kalın olan eğrelti otunun, toprak üzerindeki bölümü yapraklardan meydana geliyor. Eğrelti otunun dünya üzerinde 10 bin çeşidi bulunuyor. Çalılıklarda, dere kenarlarında, duvar diplerinde ve ormanlık alanlarında yetiştiği görülebilir.

Halk arasında eğrelti otu aşk merdiveni, kene otu, kurt eğreltisi gibi farklı isimlerle anılsa da Nepkrodium filix-mas, Dryopteris filis-mas, Aspidum filix-mas, Wurmfarn, Rhizoma Pilicis eğrelti otu diğer adı listesinde yer alan başlıca terimlerdir.

Eğrelti Otu Ne İşe Yarar?

Eğrelti otunun insanlar için birçok yararı bulunuyor. Alternatif tıbbın yüzyıllardır kullandığı bu bitki, A vitamini açısından çok zengindir. Göz sağlığına yararları olduğu bilinmektedir. Kök kısmı zehirli olabilen eğrelti otunun tüketiminde çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Eğrelti Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Eğrelti otu özellikle ormanlık alanlarda ve dere kenarlarında sıkça yetişen bitki türüdür. Bununla birlikte çölde bulunması mümkündür. Tropikal ve ılıman bölgelerde bulunan bitkidir.

Eğrelti Otu Hangi Mevsimde Olur?

Eğrelti otu çok sayıda çeşide sahip olduğundan dünyanın farklı yerlerinde, her mevsimde yetişebilme özelliğine sahiptir. Ancak genel olarak ilkbahardan itibaren yetiştiği söylenebilir.

Eğrelti Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Eğrelti otunun yetiştiriciliğini yapmak mümkündür. Uygun şartların hazırlandığı tarla veya bahçelerde kişisel olarak bakımı yapılarak yetiştirilebilir.

Eğrelti Otu Nasıl Kullanılır?

Eğrelti otunun farklı kullanım şekillerinin olduğunu söylemek mümkündür. Çiğ şekilde salatalarda kullanılabildiği gibi haşlanarak değişik yemeklerin arasına konulabiliyor. Eğrelti otu yaprakları kurutulup çay formuna getirilip kullanılabiliyor.

Eğrelti Otu Kullanımı

Eğrelti otu kullanımında dikkatli olunması gerekir. Bitkinin zehirli kısmı tüketilmemelidir. Çay formunda hazırlamak için kurutulmuş eğrelti yaprakları, sıcak suya konularak 5 dakika bekletilir ve içilir.

Aşk merdiveni çiçeği

Toprak: Asitli toprakları tercih eder.

Işık: Pek çok bitki gibi yarı gölge alanlarda sağlıklı gelişim gösterir. Direkt güneş ışığı aşk merdiveni için zararlıdır.

Isı: Yazın en çok 30 derecede, kışın ise en düşük 10 dereceye kadar dayanabilir.

Su: Nemli ortamlardan hoşlanır. Aşk merdiveni bakımı için yazın bolca sulayın, kışın ise sulamayı azaltın.

Aşk merdiveni (Nephrolepis) nemli ortamı sever. Gelişim döneminde bolca sulayın. Kış aylarında daha daha az su verin. Nisan-ağustos aylarında 15 günde bir gübrelemeyi ihmal etmeyin. Bitkiyi çoğaltmak için bitkinin köklerinden ayırma yöntemi idealdir.

Aşk merdiveni bakımı nasıl olmalı?

Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda bırakmamalısınız.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamalısınız.

Saksısı ıslanacak kadar çok su vermemelisiniz.

Çok susuz bırakmamalısınız.

Hava akımlarından korumalısınız.

Başka cisimlerle temas ettirmemelisiniz.

Aşk merdiveni nasıl çoğaltılır?

Aşk merdivenin çoğaltılması köklerden ayırma yöntemiyle yapılabilir. Çiçeğinizin kökünden çıkarak uzayan ince kısımlar yeni bitkilerdir. Bu yeni bitkileri ayırarak yeni saksılara dikebilir ve yeni aşk merdivenleri elde edebilirsiniz.

Eğrelti Otu Faydaları Nelerdir?

Eğrelti otu varis problemlerinde etkili çözümler sunar.

A vitamini bakımından zengin kaynağa sahip eğrelti otu, göz sağlığının korunmasında yardımcı olur.

Kolesterolü dengelemede faydası olduğu belirtilir.

Virüs, bakteri ve mikroplara karşı direnç sağlar. Vücudu destekleyici özelliktedir.

İçerisindeki mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini korumada destek sağlar.

Bulunduğu yerin havasını temizleme özelliğine sahiptir.

Ateş düşürme özelliğinin yanında, grip ve soğuk algınlığına karşı savaşır.

İştah açıcı özelliği bulunur.

Eğrelti Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Eğrelti otu, yaraların iyileştirilmesinde yararlı etkilere sahiptir. Sara hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Toksinlerin dışarı atılmasını sağlayan içeriklere sahiptir.

Eğrelti Otunun Zararları Var mıdır?

Eğrelti otunun fazla tüketimi vücut içerisinde fazlaca A vitamini depolanmasına neden olabilir. Vitamin zehirlenmesi meydana gelebilir.

Kusma, ishal, mide bulantıları diğer yan etkilerdir.

12 yaşın altındakiler, kronik rahatsızlığı olanlar kullanmamalıdır.

Hamileler, emziren kişiler eğrelti kullanmamalıdır.

Eğrelti otu zehirli kök yapısına sahiptir. Uzmanlar eşliğinde tüketilmelidir. Zehirlenmelere karşı mutlaka uzmanlardan bilgi alınmalıdır. Yan etkilerin görülmesi durumunda uzmanlara mutlaka danışılmalıdır.

Eğrelti Otu Nerede Satılır?

Eğrelti otunun satıldığı yerler aktar dükkanlarıdır. Aktar dükkanların yanında internet sitelerinde bulunabilir. Sitelerin güvenli olduğuna dikkat edilmelidir. Eğrelti otu geniş kullanım yelpazesine sahip olduğundan, marketlerde ve benzeri büyük noktalarda bulunabilir. Eğrelti Otu fiyatı farklılık göstermektedir. Kullanım tarihlerine ve nasıl paketlendiği gibi detaylara mutlaka bakılmalıdır.