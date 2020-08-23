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Spor EGO Spor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor
Spor

EGO Spor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:54:07 -
EGO Spor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun çalışmalarına devam eden EGO Spor, 30 branşta 7 bin 300 sporcusunu yeni şampiyonalara hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün, "Son 1 yılda pandemi dönemine kadar 1000'e yakın madalya kazandık. 400 tane altın madalyamız var. Önümüzde olimpiyatlar var. Bu olimpiyatlara katılacak sporcularımız Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü şartlarda, bütün branşlarımızda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özgün, "EGO Spor pandemi sürecinde de rahat durmadı tabii bu süreçte de bir şampiyon çıkardı. Ümit Şamiloğlu, Dünya Cimnastik Federasyonu tarafından şampiyon ilan edildi." ifadelerini kullandı.

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