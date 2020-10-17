EGM'den sert tepki: Cumhuriyet’in haberi ‘FETÖ zihniyeti ile iftira’

EGM, Cumhuriyet gazetesinin haberini, ‘FETÖ zihniyeti ile iftira’ olarak tanımlayarak suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Teşkilatın yıpratılmaya çalışıldığını ifade eden EGM, “Elbette ki, memuriyetteki tüm yükselme sınavlarında olduğu gibi sınava gireceklere konu başlıkları bildirilmektedir. Aksi durum, akla mantığa hakkaniyete ve sınav usulüne aykırıdır. Yoksa, sınava girecekler hangi alanda nasıl hazırlık yapıp sınava gireceklerdir?” ifadeleri ile gazeteye sert tepki gösterdi. EGM, ayrıca bu iftiraya zemin hazırlayan, hiçbir dayanağı olmadan böyle bir bilgisi varmış gibi hareket eden ve rol kapmaya çalışan, sosyal medyayı bilgisizce kullanırken kendi arkadaşlarına ve içinde bulunduğu teşkilata iftira atılmasına imkan sağlayan ilgili memurun da görevden uzaklaştırıldığı bilgisini verdi.