EGM'den sahte ve kaçak içkiyle mücadele açıklaması:

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, bu yıl içerisinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen 1483 operasyonda, 215 bin 285 şişe ve 606 bin 706 litre sahte veya kaçak alkollü içki ele geçirildiği, 128 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiği bildirildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı içerisinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Bu yıl bu kapsamda 1483 operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan operasyonlarda 2 bin 242 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 215 bin 285 şişe ile 606 bin 706 litre sahte veya kaçak alkollü içki ele geçirilmiş ve 128 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir. Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüphelinin 7'si tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM birimlerince gerçekleştirilen çalışmalarda tespit edilen 2 depoya yönelik 12 Ekim'de operasyon düzenlendiği, 10 bin 505 litre etil alkol, 1550 boş bidon, 1000 kapak, 3 içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirildiği ve 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM birimlerince ölüm olayları sonrasında 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ile 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirilmiştir. Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşılmıştır."