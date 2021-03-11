EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel video
Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
“Tam bir asır. ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ Bağımsızlığımızın simgesi 100 yaşında.”
Bakanlıktan mapping gösterisi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel Galata Kulesi’nde Mehmet Akif Ersoy’un fotoğraflarının da yer aldığı video mapping gösterisi hazırladı.