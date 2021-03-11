  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel video
Gündem

EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel video

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 23:01:00 -

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Tam bir asır. ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ Bağımsızlığımızın simgesi 100 yaşında.”

Bakanlıktan mapping gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel Galata Kulesi’nde Mehmet Akif Ersoy’un fotoğraflarının da yer aldığı video mapping gösterisi hazırladı.

Bakanlıktan İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi
Bakanlıktan İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi

Gündem

Bakanlıktan İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!
Gündem

Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!

ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, 3 kız 3 erkeğin birlikte yaşadığı 'ahlaksız' hayatı özendiren ve gençleri aileden uzaklaştırm..
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklama: En son 1853'te olmuştu
Yaşam

Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklama: En son 1853'te olmuştu

Türkiye günler sonra tekrar yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, iklim değişikliği sebebiyle artık baharı..
Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi
Teknoloji

Facebook'un CEO'su 'ışınlanma' için tarih verdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teknolojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, "10 sen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay