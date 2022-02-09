  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya-Ukrayna hattında sıcak gelişme! S-400'ler yola çıktı

Kızının ölümüne neden olan annenin acı feryadı: Zeynep çok tatlı bir çocuktu! Bizi uyuşturucu mahvetti

Sigarayı bırakmak isteyenler dikkat! 'Bu yöntemi denerseniz...'

Putin'in hamlesi Avrupa'yı resmen birleştirdi

Altın sözleri gündem olan Haluk Özdil ‘dikkat’ diyerek korkuttu: Bankalar kapı duvar olabilir

Altın fiyatları niye yükseliyor? O krize işaret etti

Sedat Peker’in görevini mi devraldı? Halil Falyalı’nın ölümü sonrası Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hamle

Alevilere hakarete AK Parti'den sert tepki

Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı... HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme

Hz. Muhammed ve babasına çirkin sözler söylemişti! O iğrenç sözler için tepki yağıyor
Gündem EGM'den Halil Falyalı açıklaması! Gözaltılar var
Gündem

EGM'den Halil Falyalı açıklaması! Gözaltılar var

Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 22:10:00 -
EGM'den Halil Falyalı açıklaması! Gözaltılar var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay