EGM'den Halil Falyalı açıklaması! Gözaltılar var
Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.