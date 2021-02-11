EGM PA Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik yazılı sınavının ardından soru ve cevaplar erişime açılmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Polis Akademisi tarafından sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi.

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta açıklanacak.

Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.

Bekçilik sınav sonuçları nasıl değerlendiriliyor?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.