  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim EGM PA Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

EGM PA Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınavına katılan binlerce aday heyecanla sonuçları bekliyor. Bu kapsamda sınava katılan adaylar, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, EGM PA Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:36:00 -
EGM PA Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik yazılı sınavının ardından soru ve cevaplar erişime açılmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Polis Akademisi tarafından sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi.

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta açıklanacak.

Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.

Bekçilik sınav sonuçları nasıl değerlendiriliyor?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz

TRT’de izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı ve yönetmeni Emre Konuk önemli açıklamalarda bulundu. Emre Konuk, Sul..
Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak
Ekonomi

Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik ve..
Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı
Gündem

Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, dün Pençe-Kartal 2 Harekatı kapsamında Gara'da yaşanan çatışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay