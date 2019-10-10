Polis olmak isteyenlere güzel haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı içinde 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. EGM 26. dönem POMEM 10 bin polis alınacak!

Polis olmak isteyen binlerce kişi bu haberi bekliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü POEM kapsamında şu ana kadar 25 kez polis alımı gerçekleşti. 26. dönem polis alımıyla ilgili beklenen açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Polis alımı ne zaman?

Bakan Soylu polis alımıyla ilgili tarih de verdi. Soylu, “Şu anda 8 bin 500 bekçimiz var. Karakollar için güven masası kurduk oraya da kadın polis aldık. Güven masası için 3 bin kişi aldık. 3 bin polisin işi sadece bu olacak. 10 bin polis alımı için eylül ekim gibi alım yapabiliriz demiştim ama süreç biraz uzadı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde ilana çıkmış oluruz. Polis yetiştirme kurs süremizi 4 aya indirmiştik şimdi bunu yeniden 8 aya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

POMEM baraj puanı değişecek mi?

Pomem puan barajı 60'dan 55'e düşürülsün sorusuna cevap veren Bakan Soylu, "70'den 65'e düşsün, 65'den 60'a düşsün, 60'dan 55'e düşürülsün, bu kez şöyle oluyor; 500 bin kişi sınava giriyor ve bizim bir alımımız maalesef 1 yıl sürüyor. Bizim polise ihtiyacımız var. Biz bu ihtiyacımızı karşılayabilmek için bir baraj koymak zorundayız. Biz 70'den 65'e düşürdük. Şimdi 65'den 55'e düşürülsün deniliyor. Bu mümkün değil" dedi.

POEM alımı şartları nedir?

İşte, POEM alım şartları:

30 yaşından gün almamış olmak

Kadın adaylar için 162 cm’den kısa boylu olmamak

Erkek adaylar için 167 cm’den kısa boylu olmamak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

Gerekli sağlık şartlarına sahip olmak.